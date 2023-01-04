Дорога к травмам и смерти: главные ошибки при катании детей на ледяной горке

Новогодние праздники чаще всего чреваты отравлениями и попаданиями в травмпункты. Как избежать серьезных последствий во время зимних забав?

Чтобы катания детей на ледяных горках не закончились поездкой в травмпункт или даже смертью, следует избегать главных ошибок. В беседе с Газета.ру психолог Ольга Бочкова рассказала о наиболее частых вещах, которые порой забывают родители.

В первую очередь, необходимо проверить горку. Под снегом зачастую могут быть кочки, ямы. Да и ледяная горка не всегда находится вдали от деревьев, кустов, заборов, пешеходных дорожек.

«Это все делает горку опасной. На кочках и ямках дети легко слетают со своих ватрушек, ледянок, санок. Препятствия на выездах — риск травм. Всегда проверяйте выезд с горки», — объяснила специалист.

Кроме того, опасно пускать ребенка на переполненную людьми ледяную горку. Все дети разных возрастов, кто постарше, сам того не заметив, может толкнуть ребенка помладше, а после на него могут другие еще и наехать. Лучше всего, советует психолог, приходить кататься на ледяную горку либо в другое время, когда народу значительно меньше, либо выбирать горку, подходящую по возрасту именно вашему ребенку.

Также радостные и веселящиеся дети часто забывают об очередности. Норовят побыстрее скатиться, а после не сразу уходят со склона. В этот момент на них уже летит другой ребенок.

«Когда летящий сверху на скорости ребенок съезжает в стоящего внизу, это часто нехорошо заканчивается. Рекомендация родителям: организуйтесь, чтобы взрослые наверху следили за очередностью, а взрослые внизу за тем, чтобы дети сразу уходили со склона», — порекомендовала психолог.

И в заключении психолог предупредила об опасности катания «сцепками», то есть когда вместе сцепляются несколько ватрушек или ледянок или ледянку привязывают к снегокату. При таком спуске стоит одному упасть или перевернуться, он зацепит веревки других. Риск травм тут же возрастет.

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