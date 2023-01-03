Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы

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Игорь Рязов
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Тело уроженки Тюмени в нижнем белье нашли в гостинице в центре столицы. Поскольку оно лежало на кровати на спине, а следов насилия не было, можно предположить, что женщина кого-то ждала.

Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Craig Lovell

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Тело женщины, умершей при загадочных обстоятельствах, обнаружили в одном из отелей в Таганском районе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, на поиски ушло немало времени — труп нашли в состоянии мумификации и гнилостных изменений.

Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров лофт-отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие на место правоохранители убедились, что так и есть.

Следов борьбы или насильственной смерти, а также телесных повреждений полицейские не выявили. Уже удалось установить личность умершей красотки — это 34-летняя уроженка Тюмени. Тело направили в морг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в гостинице в центре Москвы обнаружили тело новорожденного ребенка. Медики установили, что младенец появился на свет в результате преждевременных родов.

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