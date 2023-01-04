Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России

По мнению Пьера де Голля, ни один народ со времен преследований евреев в ходе Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня.

Западные страны заранее планировали «заговор» против России, а сейчас пытаются возложить на нее ответственность за экономический кризис. Об этом заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

«Я думаю, что общественное мнение во Франции начинает понимать, в чем состоит сегодня зловредная игра американцев. Используя ложь прежде всего при общении с союзниками внутри НАТО, США удалось использовать украинский кризис для дестабилизации Европы», — сказал он в интервью изданию AgoraVox.

Де Голль обратил внимание на то, что американцы словно отрезали Европу от России, настроив европейцев против русских. Тем самым США пытаются предотвратить объединение России и Европы в сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане, считает внук основателя Пятой республики.

Также де Голль, комментируя заморозку Западом российских активов, заявил, что ни один народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня.

Накануне американский политик, претендент на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что империализм западных стран рухнет после катастрофического краха США и сил НАТО от действий российской армии на Украине.

В частности, Янг предсказал обвал доллара, «решительное поражение» США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины» на поле боя и коллапс экономики Запада из-за антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине. По его словам, нужно усилить позиции Киева в военном аспекте, чтобы получить возможность вести переговоры о мире с Россией на условиях, навязываемых Москве киевским режимом.