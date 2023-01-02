Американский политик предрек крушение западной экономики
Американский политик Янг предупредил о полном коллапсе Запада после поражения на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger
Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг также поддержал решение России о проведении специальной военной операции.
Империализм западных стран рухнет после катастрофического краха Соединенных Штатов и сил Североатлантического альянса от действий российских Вооруженных сил на Украине. С таким заявлением выступил американский политик, претендент на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
«Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм», — написал политик в социальной сети.
Американец также озвучил свою поддержку действий России в ходе проведения специальной военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию этой страны.
Как заявил 22 декабря 2022 года российский лидер Владимир Путин, цель России в ходе специальной военной операции — положить конец кровопролитию, длящемуся с 2014 года, и чем скорее это случится, тем лучше.
Как сказал Владимир Путин, Россия не хочет раскручивания «маховика конфликта» на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине.
- 2 янв
- ВСУ дважды за семь минут обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО
- 2 янв
- Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
- 2 янв
- Армия России уничтожила около 70 иностранных наемников в Донбассе
- 2 янв
- Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине: уже совсем скоро
- 2 янв
- Российские системы ПВО сбили БПЛА-разведчик возле Бердянска
- 2 янв
- Командующий ВКС РФ Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО
- 2 янв
- Кличко заявил об аварийных отключениях света в Киеве после повреждения инфраструктуры
- 2 янв
- Дроны, ракеты и банки огурцов: зачем Зеленский с трибуны травит байки о войне
- 2 янв
- Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении
- 2 янв
- В море дыма и огня: Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
69%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?