Американский политик предрек крушение западной экономики

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Иван Обухов
Иван Обухов 11

Американский политик Янг предупредил о полном коллапсе Запада после поражения на Украине

Американский политик предрек крушение западной экономики

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

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Тема:
Спецоперация

Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг также поддержал решение России о проведении специальной военной операции.

Империализм западных стран рухнет после катастрофического краха Соединенных Штатов и сил Североатлантического альянса от действий российских Вооруженных сил на Украине. С таким заявлением выступил американский политик, претендент на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм», — написал политик в социальной сети.

Американец также озвучил свою поддержку действий России в ходе проведения специальной военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию этой страны.

Как заявил 22 декабря 2022 года российский лидер Владимир Путин, цель России в ходе специальной военной операции — положить конец кровопролитию, длящемуся с 2014 года, и чем скорее это случится, тем лучше.

Как сказал Владимир Путин, Россия не хочет раскручивания «маховика конфликта» на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине.

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