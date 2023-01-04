«На вашей совести»: Рогозин направил послу Франции ранивший его осколок

Экс-глава «Роскосмоса» был ранен в Донецке во время обстрела.

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин направил извлеченный из своего тела осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Частица пробила Рогозину правое предплечье и застрял в одном из шейных позвонков в миллиметре от спинного мозга. Врачи говорили, что извлечь его невозможно, но были неправы.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его мнению, Франция подчинилась диктату Вашингтона, и это привело к трагической развязке.

Экс-глава «Роскосмоса» пострадал при обстреле Донецка вечером 21 декабря. Удары по району, где находился Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

Рогозин предположил, что его местонахождение могли «слить» недоброжелатели.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина.