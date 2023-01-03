Соседов о скандале с Меладзе: «Ему нужно покинуть Россию навсегда. Я мечтаю»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 097

Сергей Соседов: Валерию Меладзе нужно объявить бойкот

Соседов о скандале с Меладзе: «Ему нужно покинуть Россию навсегда. Я мечтаю»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Несмотря на попытки артиста уладить скандал, все больше людей восстают против него.

Скандал с Валерием Меладзе набирает все большие обороты. Так, музыкальный критик Сергей Соседов считает, что артист заслуживает бойкота. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

Также Соседов посоветовал Меладзе покинуть Россию навсегда.

«Меладзе должен быть объявлен персоной нон грата на всех российских телеканалах, его песни должны быть запрещены для ротации на всех радиостанциях страны. Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда», — говорит Соседов.

В сети разошлось видео, где Валерий Меладзе предстал с микрофоном и бокалом в руках. Автор ролика попросил звезду со сцены передать привет его супруге Вере, а после произнес: «Слава Украине».

Меладзе поддержал фаната, продолжив фразу словами: «Героям Слава». Примечательно, что именно в этот момент певец предусмотрительно отвел микрофон от лица.

После этого Меладзе, который, по его словам, не пытается кому-то угодить, поспешно добавляет, что он «вне политики».

«Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал артист в социальной сети.

Видео было снято во время выступления певца на корпоративном мероприятии в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Меладзе оправдался за поддержку националистов.

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Соседов о скандале с Меладзе: «Ему нужно покинуть Россию навсегда. Я мечтаю»

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