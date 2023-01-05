Express: одно решение Путина моментально взломает оборону НАТО

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Иван Обухов
Иван Обухов 82

Express: развертывание Россией ракет «Циркон» создаст угрозу морской обороне НАТО

Express: одно решение Путина моментально взломает оборону НАТО

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Express: развертывание Россией ракет «Циркон» создаст угрозу морской обороне сил Североатлантического Альянса.

В том случае, если российский лидер Владимир Путин примет решение поставить на вооружение армии РФ гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут успешно настигать цели на удалении до тысячи километров, это моментально взломает морскую оборону НАТО.

«Развертывание Россией гиперзвуковых ракет <…> способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса», — говорится в статье британской газеты Express.

Руководитель Института кризисных исследований Марк Алмонд, со своей стороны, озвучил мнение, что президенту России удалось с помощью таких передовых разработок не дать Западу «зайти слишком далеко» на Украине и вывести противостояние на более высокий уровень.

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая способна к длительному аэродинамическому полету с возможностью маневрирования в атмосфере с применением тяги собственного двигателя.

Наибольшая скорость полета «Циркона» достигает девяти звуковых скоростей. Максимальная дальность поражения цели — порядка тысячи километров. «Циркон» может поразить и надводные, и наземные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Российской Федерации отдал приказ направить фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования на боевую службу.

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