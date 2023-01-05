Американский экономист выдал главный страх Зеленского

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Иван Обухов
Иван Обухов 68

Профессор Вольф из США рассказал о главном страхе президента Украины Зеленского

Американский экономист выдал главный страх Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Профессор Вольф из США рассказал о главном страхе президента Украины Зеленского перед народом Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский испытывает страх перед тем, что народ Украины станет его ненавидеть за продолжительный вооруженный конфликт в стране.

«Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русским. <…> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия.<…> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро», — написал экономист из США Ричард Вольф в социальной сети.

Западные политики и аналитики много раз подвергали критике США и страны Европейского союза за преднамеренное затягивание военного конфликта на Украине отправкой вооружений украинским боевикам и финансовой поддержкой режима в Киеве.

В России заявили, что военные грузы из западных государств с амуницией превращаются в законную цель для ударов российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, как детские комплексы повлияли на судьбу Зеленского

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