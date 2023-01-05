Павел Прилучный показал, как поздравил своих детей с Новым годом

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 163

Актер Прилучный поздравил сына и дочь с Новым годом 2 января визитом Деда Мороза

Павел Прилучный показал, как поздравил своих детей с Новым годом

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Праздничную ночь Мия и Тимофей провели с мамой Агатой Муцениеце, а 2 января их ждал сюрприз в доме отца и его жены Зепюр Брутян.

Актер Павел Прилучный показал поклонникам, какой сюрприз он устроил детям на Новый год. 2023 год он встретил с молодой женой Зепюр Брутян и друзьями, наследники Мия и Тимофей были в это время с мамой Агатой Муцениеце. 2 января она привела ребят к папе на их второй праздник — типичная история для детей после развода. К слову, Прилучный видит в этом и плюсы — сыну и дочери достается в два раза больше подарков.

Актер пригласил к себе домой Деда Мороза, которого исполнил профессиональный артист, его приятель. Мия прочитала сказочному гостю стихотворение на английском языке, получила кроме презента громкие овации семьи. По словам Прилучного, его дети все еще верят в волшебство, и он старается сохранить этот огонек. Каждый год наследники передают через отца список желаний Деду Морозу, который их якобы исполняет.

Сам Прилучный рано перестал верить в сказку и чудо, так как сказочный герой его мечты никогда не исполнял. Родители звезды не могли себе позволить дорогие подарки. Поэтому сейчас своим детям артист устраивает фееричные праздники, обязательно с яркими впечатлениями вроде поездки в заповедник к тиграм. И дома одним вручением презентов не обходится — Дед Мороз не первый год радует звездных наследников.

Прилучный и Муцениеце разводились громко и скандально. Жена обвинила актера в пьянстве и рукоприкладстве, говорила, что живет в страхе в собственном доме, как и ее дети. Когда брак был расторгнут, еще долго женщина обсуждала неудачу в личной жизни в различных интервью и личном блоге. Со временем ради Мии и Тимофея артисты наладили общение, а в этом году папа снова женился.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прилучный рассказал об отношении детей к зепюр Брутян.

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