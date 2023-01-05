Иногда лучше промолчать: Китайский совет дня на четверг, 5 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 5 января?

Четверг лучше всего посвятить отдыху — организм просто обязан передохнуть от новогодних возлияний и бурного празднования. Энергии дня будут располагать к отсутствию четкого планирования.

Совет дня: не принимайте в четверг важных решений и не давайте людям четких обещаний. Постарайтесь в этот день вообще увиливать от точных формулировок. Так вам будет проще потом исполнить обещанное.

Предостережение дня: не стоит заниматься в четверг медицинскими манипуляциями. Большое количество Воды в карте дня может существенно задержать процесс излечения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.