Эрдоган анонсировал окончание работы над дорожной картой газового хаба

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Россия и турецкая сторона обеспечат при помощи проекта ситуацию с ценообразованием на рынке. На какой стадии находится его реализация?

Эрдоган анонсировал окончание работы над дорожной картой газового хаба

Фото: IMAGO/Turkish presidency \ / ТАСС

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О планах по скорейшему завершению работы над дорожной картой газового хаба заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным, передает Газета.ру. В турецкой канцелярии добавили, что страна укрепляет инфраструктуру, чтобы создать в дальнейшем центр природного газа.

В декабре руководитель «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что Россия и Турция начали практическую реализацию проекта газового хаба на турецкой территории. Со слов руководителя российской корпорации, хаб обеспечит прозрачное и справедливое рыночное ценообразование.

В начале ноября российский лидер назвал газовый хаб реалистичным проектом, который можно запустить быстро, добавив, что спрос на газ есть всегда, поскольку голубое топливо является очень востребованным энергоносителем в мире.

В октябре глава государства заявлял о возможности создать турецкий энергетический хаб, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад и Восток зависят от Турции.

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