Ловушка: как Запад и Восток зависят от Турции
«Ъ»: Восток и Запад попали в зависимость от президента Турции Эрдогана
Фото: IMAGO / Turkish presidency / apaimages / ТАСС
Турцию могут ждать серьезные внешнеполитические изменения. В каком случае они наступят?
Турецкая сторона заняла своеобразную позицию после раскола мирового сообщества из-за украинского кризиса. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». В материале говорится, что лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно считать самым успешным политиком 2022 года. Анкара извлекает немало выгоды из сложившейся ситуации вокруг Незалежной, несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта на Украине.
Таким образом, по мере усиления ограничительных мер Турция наращивает торговлю с Россией. Также на пользу туркам пошло открытие газового хаба и посредничество в проведении зерновой сделки.
Наконец, Турция получила дополнительный рычаг воздействия на НАТО на фоне стремления Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу. По мнению журналистов, дальнейшую судьбу Анкары определят выборы 2023 года. Если Эрдоган проиграет их, Турцию ожидают серьезные внешнеполитические изменения.
Перед этим дипломатический источник сообщал о намерениях турецкого лидера предложить посредничество страны в процессе переговоров российскому президенту Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем заключается главный страх Зеленского.
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