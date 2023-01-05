«Переломный момент»: какая судьба ждет брак Преснякова и Красновой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 960

Таролог Абравитова: Краснова скоро может объявить о беременности от Преснякова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам эксперта, знаменитая пара уже сделала выводы о своих отношениях на расстоянии. Как же буду развиваться события дальше?

Актер Никита Пресняков сбежал из России после начала частичной мобилизации, однако жену Алену Краснову собой в США не забрал. Многие не верили в воссоединение звездной пары и сулили им скорый развод, но вопреки слухам Пресняков и Краснова отметили Новый год вместе в Беверли-Хиллз. Таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru рассказала, какая судьба в обозримом будущем ждет семью актера и модели, и как на их отношениях отразится долгая разлука.

По словам Абравитовой, брак знаменитостей интересовал всех с октября 2022 года. Супруга Преснякова после его отъезда активно публиковала в социальных сетях видео с тусовок с друзьями.

«Они не смогли жить друг без друга, решили воссоединиться, хотя разлад действительно был. На данный момент развод им не грозит. Эту пару показывают идущей на сближение даже на фоне каких-то невзгод», — объяснила эксперт.

Таролог считает, что молодые люди стали друг для друга опорой и поддержкой, однако в их отношениях есть место морально-этическим проблемам и межличностным вопросам. Пара переживает непростое время, но не перестает «подпитывать» друг друга. Возможно, супруги даже «зацементируют» свои отношения ребенком, и вскоре поклонники заметят у Красновой животик.

«Сейчас переломный момент у них, такая бифуркация (качественная перестройка— прим. ред.) в их жизни, когда взвешивается на весах понимание этой жизни, кто тебе дорог, кто нет, чем ты можешь пожертвовать, а от чего ты не можешь отказаться», — подчеркнула эксперт.

В заключение Марианна Абравитова добавила, что пройдя определенные этапы Пресняков и Краснова поняли ценность друг друга, и карты сейчас подтверждают это. Таро показывают звездную пару настоящей семьей.

Ранее 5-tv.ru показывал праздничное видео воссоединенной семьи.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

18:35
Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
18:22
«Потрясло весь мир»: в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО
18:11
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
18:03
«Они оба взвыли»: принц Гарри назвал виновных в скандале с нацисткой формой
17:55
Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Челябинском
17:53
В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия

Сейчас читают

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
«Я сразу сказала папе»: четырехлетняя девочка о том, как спасла инвалидов от пожара
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023