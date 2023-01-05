Не лучше алкоголя: когда несовершеннолетним запретят продавать энергетики?
В России могут ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens
Над законопроектом уже работают в Госдуме и правительстве.
Депутаты Госдумы совместно с правительством готовят закон о запрете продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом сообщил один из авторов проекта член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Насколько энергетики вредны для детей, «Российской газете» прокомментировала врач-эндокринолог Майра Рау. По ее словам, энергетики содержат много сахара и кофеин и могут привести к ожирению при чрезмерном употреблении.
«Большинство людей не испытывают дефицита в углеводах и калориях, поэтому дополнительное их поступление со сладкими напитками приводит к накоплению избыточной массы тела и приводит к ожирению. При этом одна баночка энергетика может содержать суточную дозу сахара», — объяснила врач.
Подросткам до 18 лет энергетики вообще не рекомендуются, потому что именно кофеин и кофеин-содержащие компоненты в первую очередь ответственны за побочные эффекты от употребления энергетиков. Если надо взбодриться, ограничьтесь одной банкой напитка, чтобы не привести к тахикардии.
«Энергетики нельзя сочетать с алкоголем, а также кофеин-содержащими продуктами. Это опасно для сердечно-сосудистой системы. Может возникнуть не только нарушение сердечного ритма, подняться артериальное давление, повышается риск ишемии миокарда», — отметила эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет, если пить слишком много кофе.
Читайте также
86%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?