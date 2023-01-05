Не лучше алкоголя: когда несовершеннолетним запретят продавать энергетики?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 31

В России могут ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Не лучше алкоголя: когда несовершеннолетним запретят продавать энергетики?

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

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Над законопроектом уже работают в Госдуме и правительстве.

Депутаты Госдумы совместно с правительством готовят закон о запрете продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом сообщил один из авторов проекта член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Насколько энергетики вредны для детей, «Российской газете» прокомментировала врач-эндокринолог Майра Рау. По ее словам, энергетики содержат много сахара и кофеин и могут привести к ожирению при чрезмерном употреблении.

«Большинство людей не испытывают дефицита в углеводах и калориях, поэтому дополнительное их поступление со сладкими напитками приводит к накоплению избыточной массы тела и приводит к ожирению. При этом одна баночка энергетика может содержать суточную дозу сахара», — объяснила врач.

Подросткам до 18 лет энергетики вообще не рекомендуются, потому что именно кофеин и кофеин-содержащие компоненты в первую очередь ответственны за побочные эффекты от употребления энергетиков. Если надо взбодриться, ограничьтесь одной банкой напитка, чтобы не привести к тахикардии.

«Энергетики нельзя сочетать с алкоголем, а также кофеин-содержащими продуктами. Это опасно для сердечно-сосудистой системы. Может возникнуть не только нарушение сердечного ритма, подняться артериальное давление, повышается риск ишемии миокарда», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет, если пить слишком много кофе.

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