Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 3 972

Как отмечается в официальном заявлении, указ будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в официальном заявлении, указ будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин отметил, что режим прекращения огня должен действовать по всей линии боевого соприкосновения сторона в Незалежной.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — подчеркивалось в заявлении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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