Давление, тромбы и онкология: чем чаще всего болеют высокие люди

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 77

Врач-генетик Резник перечислил болезни, характерные для людей высокого роста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Scholz; 5-tv.ru

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Антропометрические показатели, такие как рост вес и объемы, могут влиять на состояние здоровья, но не на интеллектуальные способности человека.

Благодаря исследованию, проведенному несколько лет назад, ученым удалось выяснить, каким болезням чаще всего подвержены высокие люди. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-генетик Александр Резник.

Исследование проводилось в 2018 году с участием около полумиллиона человек. Итоги показали, что для людей высокого роста характерно повышенное артериальное давление и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит выброс желудочного содержимого в пищевод.

Также у высокорослых пациентов зачастую диагностируют диафрагмальные грыжи и нарушение сердечного ритма. Кроме этого, они страдают от образования тромбов, васкулита и онкологии.

При этом, по словам генетика, подобную статистику для людей среднего роста предоставить достаточно сложно. Поскольку у таких пациентов в равной мере диагностируют все известные болезни.

Ранее 5-tv.ru поделился необычными историями медиков, работавших в новогоднюю ночь.

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