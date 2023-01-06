«Ленком» пригрозил Садальскому судом за клевету об увольнении Захаровой

Станислав Садальский рискует оказаться участником судебного спора с театром «Ленком», пишет KP.RU. Руководство храма искусства обвинило актера в клевете после его рассуждений о гонениях дочери покойного худрука Марка Захарова, Александры, народной артистки РФ. Главным демоном Садальский считает нового главу Марка Варшавера, который якобы выживает актрису из детища ее отца. Скандальные разборки на легендарной сцене набирают обороты.

В интервью Вячеславу Манучарову Садальский настаивал, что Варшавер сводит счеты с Захаровой, мол, ее «выперли» после смерти папы, и вся Москва об этом давно говорит. Но театру было что ответить. Администрация официально отчиталась: дочь режиссера играет в постановках «Вишневый Сад» и «Женитьба Фигаро», получает 158 тысяч рублей зарплаты, пенсию и надбавку в 30 тысяч как народная артистка. А Садальский, говорят, пустослов, и будет ему иск.

Александра Захарова, народная артистка РФ. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актер не промолчал (было бы удивительно). Он в очередном посте написал: «Позорно сводить счеты с сиротой». Еще добавил, что говорил о выживании, а не об увольнении. На самом деле он использовал слово «выперли». Весьма конкретное. Садальский отметил, что Александра Захарова отличная актриса, но титул у нее только один — дочь Марка Захарова. В общем, всем досталось по доброму слову. И Варшаверу, у которого якобы зарплата 24 миллиона в год и двойное гражданство. Эту информацию в театре также опровергли официальным заявлением.

Сюжет закручивается, Садальский называет сиротой 60-летнюю женщину, Варшавер раскрывает ее доходы и объясняет сокращение ролей тем, что на седьмом десятке играть купеческую дочь на выданье поздновато, вот и «выперли»… А начавшая разборки сама Захарова только смотрит на происходящее с сожалением. На юбилее «Ленкома» она отказалась выходить на сцену.

Ранее, писал 5-tv.ru, «Ленком» отсудил у бизнесмена-мошенника более 170 миллионов рублей. Может, и Садальскому стоит этот материал прочитать?