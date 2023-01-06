Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 799

РФ призвала Украину установить временное перемирие в честь Рождества. Вторая сторона наотрез отказалась идти на мировую.

Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Читайте нас в: Дзен Новости

Киев, отказавшийся соблюдать режим тишины на время Рождества, может устроить провокации в любой момент. Причем, они могут носить совершенно разный характер. Об этом предупредил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Экс-дипломат считает, что России нужно готовиться к любому развитию событий. Так, например, власти Украины могут ни с того ни с сего начать объявлять по всей стране воздушную тревогу, чтобы инсценировать нарушение режима тишины Москвой.

«Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований», — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о введении режима тишины на 36 часов в честь Рождества. Глава государства прислушался к обращению Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла, и отметил, что люди действительно должны иметь шанс безопасно продвигаться в храмы, чтобы отметить большой праздник.

Россия обратилась к властям Украины с просьбой поддержать эту инициативу и оставить все боевые действия на время торжественных мероприятий. Последние наотрез отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США фабрикуют панику вокруг России.

-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:57
«Жизнь коротка, терять время нет смысла»: Ирина Муромцева выходит замуж в третий раз
9:42
Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины
9:23
Шанс есть: как будут развиваться российско-американские отношения в 2023 году
9:12
Рецепт: Как быстро и вкусно приготовить яйцо Бенедикт
8:54
Стали винегретом: плохая дисциплина ВСУ вызвана «подстрекателями»
8:40
Украинские беженцы в Ирландии вынуждены жить в палатках

Сейчас читают

Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023