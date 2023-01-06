Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины

Киев, отказавшийся соблюдать режим тишины на время Рождества, может устроить провокации в любой момент. Причем, они могут носить совершенно разный характер. Об этом предупредил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Экс-дипломат считает, что России нужно готовиться к любому развитию событий. Так, например, власти Украины могут ни с того ни с сего начать объявлять по всей стране воздушную тревогу, чтобы инсценировать нарушение режима тишины Москвой.

«Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований», — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о введении режима тишины на 36 часов в честь Рождества. Глава государства прислушался к обращению Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла, и отметил, что люди действительно должны иметь шанс безопасно продвигаться в храмы, чтобы отметить большой праздник.

Россия обратилась к властям Украины с просьбой поддержать эту инициативу и оставить все боевые действия на время торжественных мероприятий. Последние наотрез отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США фабрикуют панику вокруг России.