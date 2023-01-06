Она была намного старше: принц Гарри впервые рассказал о первом сексуальном опыте

Знаменитый королевский наследник никогда не забудет ужасного опыта.

Принц Гарри в первый раз вступил в интимную близость, когда ему было 17 лет. Самое неожиданное, что его партнершей оказалась пожилая женщина. Они предались любовным утехам в поле, недалеко от паба. Об этом герцог Сассекский рассказал в своих противоречивых мемуарах под названием «Запасной».

По словам принца, это оказался «унизительный опыт». Зрелая партнерша «обращалась с ним как с молодым жеребцом» и даже поимела наглость «отшлепать» по пятой точке. Теперь Гарри вспоминает тот случай с неприязнью.

Стоит отметить, что потеря девственности с женщиной преклонного возраста оказалось не единственным событием, шокирующим публику. В своих мемуарах герцог Сассекский признался, что принимал наркотические вещества в юности.

В те же 17 лет, находясь в загородном доме своего друга, принц Гарри попробовал нечто запретное. После того раза представитель королевской семьи принимал наркотики на регулярной основе. Однажды в ходе опьянения он увидел растущую голову из мусорного бака в ванной комнате. Это сильно шокировало впечатлительного герцога Сассекского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям напал на брата Гарри и кинул в собачью еду.