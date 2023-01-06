Захарова прокомментировала сообщения о задымлении в МИД РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 966

На месте работают экстренные службы. Детали случившегося уточняются.

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о задымлении в здании ведомства. Информация оказалось правдивой. Однако речь идет о ЧП не в рабочих помещения, а в подвальных помещениях.

«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что „имело место возгорание в рабочих помещениях“, не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах», — написала дипломат в Telegram-канале.

Кроме того, Мария Захарова приложила в посту видео с кадрами, сделанными у МИД России.

Сейчас на месте работают спасатели. Детали уточняются. Известно об эвакуации 25 человек.

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