Рождественское богослужение из Храма Христа Спасителя — прямая трансляция

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 766

В 2023 году празднование Рождества для верующих особенно важно, учитывая сложную обстановку в мире.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Рождественские богослужения начались на территории России. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию торжественной мессы.

Традиционно православные верующие встречают Рождество в ночь с 6 на 7 января. Согласно заветам, наступление праздника знаменует завершение строгого 40-дневного поста. Обычно в ходе торжественного богослужения ночь адепты РПЦ прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.

В 2023 году празднование Рождества для верующих особенно важно, учитывая специальную военную операцию, проводимую на Украине. В сложное время вера как никогда укрепляет надежду на мирное будущее.

Накануне праздники президент РФ Владимир Путин, учитывая обращение Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла, призвал Минобороны РФ ввести режим перемирия по всей линии соприкосновения сторон в Незалежной. Он будет действовать на протяжении 36 часов, вплоть до 24:00 7 января.

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