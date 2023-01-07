Патриарх поздравил россиян с Рождеством: «Бог любви и мира да будет с вами!»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 302

Патриарх Кирилл призвал россиян к милосердию в своем рождественском обращении

Патриарх поздравил россиян с Рождеством: «Бог любви и мира да будет с вами!»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава российской православной церкви вместе с соотечественниками празднует Рождество Христово, но не забывает о трагических событиях нынешнего времени.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам в Рождество с призывом к заботе о близких и молитвой об унесенных фронтом жизнях. В первую очередь он отметил важность праздника для всех православных верующих, ведь в этот день, согласно писанию, творец Вселенной послал на Землю свое дитя со страшной, но спасительной для всего человечества миссией.

«Внимая словам Евангелия и прислушиваясь к голосу церкви, мы можем понять главное: по любви к человеку Господь пришел в этот мир, он стал одним из нас, чтобы освободить от власти зла человеческий род. Таков подлинный и непреходящий смысл Рождества Христова, который имеет отношение к каждому из нас», — сказал патриарх.

По словам главы Российской православной церкви (РПЦ), всякому желающему жить по правде и совести, открыта возможность вступить в общение с Богом. И через общение с ним стать сильным перед лицом испытаний. Потому в эти святые дни праздника очень важно не только воспринять умом, но и сердцем ощутить, что Господь рядом. Однако важно не только рассуждать об этом, но и своими поступками свидетельствовать о великом даре Всевышнего.

Как отметил патриарх, Спаситель с нами в каждый момент, когда мы протягиваем руку помощи нуждающимся, когда выражаем сочувствие, поддержку страждущему, спешим утешить пребывающего в печали и потерявшего надежду.

«К сожалению, радость рождественского торжества омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых. Мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места», — говорил он.

Глава РПЦ поблагодарил духовенство и православных добровольцев, которые активно помогают попавшим в тяжелую ситуацию, посещают раненых в госпиталях, отправляют необходимые вещи, лекарства, продукты нуждающимся. По словам патриарха, заботясь о ближних и дальних чужие люди в миг становятся одной большой семьей. И важно помнить: для Бога не существует преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждет лишь ответа — готовности явить доброту, милосердие и сострадание.

«Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных. И Бог любви и мира да будет с вами, как учит нас святой апостол Павел. С вами во все дни жизни вашей. С праздником всех вас, мои дорогие с Рождеством Христовым!» — заключил патриарх.

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию рождественского богослужения из Храма Христа Спасителя. Традиционно православные верующие празднуют рождение Сына божьего в ночь с 6 на 7 января по завершении строгого 40-дневного поста. В 2023 году празднование Рождества особенно важно, в сложное время вера как никогда укрепляет надежду на мирное будущее.

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