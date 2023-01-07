Экс-солисты «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин воссоединились

Фронтмен мегапопулярного коллектива опубликовал фрагмент общей работы с бывшим коллегой. Стиль, звук и настроение — все как раньше. Будет ли тур по стране?

Бывшие участники группы «Руки вверх!» Алексей Потехин и Сергей Жуков снова вместе — позируют перед камерой в обнимку под знакомые миллионам россиян ноты с эффектом зажеванной пленки! Да, когда эти парни прославились и собрали многомиллионную армию фанатов, их творчество еще записывалось на компакт-кассеты. И сегодня они воссоединились! Видео с фрагментом новой работы музыкантов появилось в соцсетях и их личных блогах.

Как выяснилось, группа «Руки вверх!» в полном составе приняли участие в съемках новогоднего шоу на ТНТ «СамоИрония судьбы!». Специально для этого проекта звезды перепели свой хит «Он тебя целует», под который в 90-е плакали все девчонки страны. Фанаты вне себя от радости и переполняющей душу ностальгии. Они с нетерпением ждут еще более радостной новости — о совместном туре, например. Но артисты пока не спешат с громкими заявлениями.

Группа «Руки вверх» распалась в 2006 году — клавишник Алексей Потехин первым принял это решение, а Жуков выступает с наработанным материалом сольно. Его концерты по-прежнему собирают толпы поклонников, артист также открыл сеть ночных клубов с одноименным названием. Потехин также имеет авторские права на песни, но не прежнюю популярность.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Жуков рассказал, почему не стало группы «Руки вверх!» и почему он с тех пор не общается с Алексеем Потехиным.