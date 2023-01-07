Елена Николаева показала годовалого сына от экс-бойфренда Волочковой Вдовина

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 44

Телеведущая Николаева показала видео с сыном от бизнесмена Вдовина за уборкой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Годовалый Александр на радость звездной маме осваивает навыки уборки с пылесосом.

Трогательное видео с крошкой сыном опубликовала телеведущая Елена Николаева. Годовалый наследник звезды от бизнесмена Игоря Вдовина Александр проявил интерес к уборке и взял в руки пылесос. Уютный ролик, на котором мальчик водит щеткой по ковру в гостиной загородного особняка, она показала в личном блоге. Настоящий домашний уют — а за окном морозная и солнечная зима под шапкой снега.

Николаева и Вдовин открыли публике свои романтические отношения в 2019 году. Пара стала появляться на светских мероприятиях, часто их сопровождала дочь предпринимателя от отношений с балериной Анастасией Волочковой Ариадна. Телеведущая, судя по всему, нашла общий язык с падчерицей, и девочка ответила взаимностью.

Пышной свадьбы влюбленные не устраивали. В социальных сетях Николаева сообщила, что получила предложение руки и сердца и с радостью его приняла. Немногим позже она стала назвать Вдовина мужем, а в интервью говорила журналистам, что не хотела даже белого платья надевать на бракосочетание. Осенью 2021 года телеведущая родила супругу сына Сашу. К этому моменту уже долгое время дочь Волочковой жила вместе с папой и мачехой.

Для Волочковой, по ее словам, решение Ариадны стало ударом. Отношения балерины со Вдовиным продлились недолго, даже грандиозная свадьба с несколькими нарядами невесты оказалась фикцией — праздником без ЗАГСа. Дочь селебрити растила одна, не жалея огромных денег на ее развитие и развлечения. Но девочка, повзрослев, выбрала компанию отца. Злопыхатели судачили, мол, сбежала от мамы, постоянно меняющей любовников. Сама Волочкова настаивала, что папа просто заманил Ариадну деньгами и свободой.

В этом году балерина нашла и свое счастье. Она собралась замуж — впервые в жизни официально — за кондитера по имени Дмитрий. С дочкой избранника еще не познакомила, зато торжество уже подробно распланировала. Свадьба должна состояться в конце января, а сейчас танцовщица отдыхает на Мальдивах. Но почему-то одна. Ранее 5-tv.ru выяснял, не сорвался ли с крючка еще один кавалер Волочковой.

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