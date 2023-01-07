Газманов признался в чувствах к замужней Лизе Арзамасовой

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 82

Знаменитый холостяк выступил вместе со звездой сериала «Папины дочки» перед пожилыми россиянами. При этом он не стеснялся оказывать ей знаки внимания.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram* / rodder13; 5-tv.ru

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Певец Родион Газманов не стал скрывать своих чувств к актрисе Лизе Арзамасовой во время их совместного выступления перед пожилыми россиянами. Видео с замужней артисткой он опубликовал в своем личном блоге.

Лиза Арзамасова и Родион Газманов знакомы уже много лет. Старший сын «есаула» и звезда сериала «Папины дочки» вместе вели Московский международный кинофестиваль «Будем жить». Поклонники вскоре заподозрили их в романтических отношениях. Эти слухи подогрел выход клипа (с рейтингом 18+) на песню Газманова «Удаленка», в котором снялась Арзамасова.

Музыкант на все вопросы отвечал, что с Лизой его связывают только дружеские отношения, пусть и очень теплые. Сама Арзамасова тем временем строила личное счастье с фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. За него она вышла замуж в 2020 году, а вскоре у них появился сын по имени Лев.

Однако теперь снова пошли слухи о романтических отношениях между 41-летним Родионом Газмановым и 27-летней Лизой Арзамасовой. Причиной стали видео, опубликованные певцом. Так, сначала он сопроводил эмодзи в виде сердца ролик с актрисой на сцене. А затем исполнил песню, в которой часто звучали слова «я люблю тебя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родион Газманов еще ни разу не был женат. Певец скрывает свою личную жизнь, однако кое-что поклонникам узнать о ней удается. Так, в сентябре прошлого года его заметили на публике с таинственной красавицей. Незнакомка с темными волосами и декольте сидела рядом с ним на премьере фильма. Позже артист рассказал подробности о свое спутнице — это модель из Санкт-Петербурга, и она ему нравится.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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