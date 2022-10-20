«Купил кольцо»: Родион Газманов рассказал о своих отношениях
Певец Родион Газманов признался в симпатии к новой спутнице
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Артист не ожидал, что в интернете появятся фото с его новой пассией.
Недавно 41-летний певец Родион Газманов пришел на премьеру фильма «Красная шапочка» в Москве вместе с эффектной брюнеткой. Спутница была одета в платье с внушительным декольте, а артист оказывал ей знаки внимания и иногда касался рукой ее бедра. После этого артист публично не объяснял свое поведение.
В интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу певец рассказал, что эта девушка — модель из Санкт-Петербурга и она ему нравится. Артист пригласил ее в кино, но не ожидал, что их фотографии появятся в интернете. Газманов не любит афишировать свои отношения и официально представит спутницу, когда она станет его женой.
Газманов еще ни разу не был женат. Однако он уверяет, что у него были серьезные отношения. Например, недавно он расстался с девушкой, на которой он хотел жениться, но так и не сделал предложение.
«Это были длительные отношения. Они длились пять лет. В какой-то момент я купил кольцо, но мы поняли, что эти отношения не работают», — рассказал артист.
До этого музыкант рассказывал, какой видит свою будущую свадьбу. В его мечтах бракосочетание должно пройти на Мальдивах, где молодожены наденут друг на друга венки из цветов и голышом убегут в закат.
Как ранее писал 5-tv.ru, Родион Газманов появился на публике в неизвестной моделью с декольте.
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