Палата представителей США избрала Маккарти новым спикером

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 147

Палатой представителей США по итогам 15 туров избран республиканец Кевин Маккарти

Палата представителей США избрала Маккарти новым спикером

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Выборы продолжались бы до тех пор, пока один из кандидатов не получил бы необходимое количество голосов. Всего было 15 туров.

Палата представителей конгресса США с 15-го раза избрала спикером республиканца Кевина Маккарти. Заседание транслировалось телеканалом CNN. До этого республиканский лидер не смог заручиться поддержкой большинства. В 14-м туре он набрал 216 голосов из 218-ти необходимых.

Представитель Демократической партии Хаким Джеффрис получил 212 голосов. Альтернативными претендентами на пост спикера от Республиканской партии стали Энди Биггс от штата Аризона, получивший два голоса и Джим Джордан, получивший аналогичное количество голосов.

По данным журналистов, в прошлый раз Маккарти не хватило голоса республиканца Мэтта Гэтца, выдвигавшего до этого на голосовании кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа. Позже Гэтц предложил сделать перерыв до понедельника.

После его отказа голосовать за Маккарти, тот подошел к нему для разговора. Но стоило Маккарти уйти, как на Гэтца почти набросился его же однопартиец Майк Роджерс от штата Алабама. Другим конгрессменам пришлось его удерживать. Выборы продолжались бы до тех пор, пока один из кандидатов не получил бы необходимое количество голосов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого американцы не хотят видеть президентом.

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