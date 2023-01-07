Лиза Арзамасова поздравила россиян с Рождеством необычным фото

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Игорь Рязов
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Звезда сериала «Папины дочки» устроила тематическую фотосессию в Московской области.

Лиза Арзамасова поздравила россиян с Рождеством необычным фото

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Елизавета Арзамасова поздравила россиян с Рождеством, опубликовав в своем Telegram-канале необычную фотографию. На снимке в лесу звезда сериала «Папины дочки» запечатлена в образе русской красавицы из предыдущих эпох.

Портал dni.ru обратил внимание, что знаменитость слишком легко одета для январских морозов — в Московской области, где проходила фотосессия, сейчас минус 20 градусов по Цельсию. Особенно необычно в связи с температурой выглядит легкая шляпка на голове актрисы.

«Счастливого Рождества», — подписала фотографию Лиза Арзамасова.

В комментариях к снимку поклонники тоже активно желали ей хорошего праздника и восхищались образом.

«С наступающим Рождеством, Лиза. Всего самого доброго»;

«Вы такая красивая»;

«Нереальная красавица! Я обожала Галину Сергеевну, но даже представить не могла, что она расцветет и превратится в прекрасную девушку-лебедь!» — написали поклонники.

К слову, в прошлом году Елизавета Арзамасова отпраздновала Рождество в Узбекистане. Туда звезда сериала «Папины дочки» отправилась вместе с мужем Ильей Авербухом. Они гуляли по Ташкенту, а также катались на лыжах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Родион Газманов признался в чувствах к замужней Лизе Арзамасовой.

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