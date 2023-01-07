В США не смогли смириться с патриотизмом президента РФ Владимира Путина. Издание The Unz Rewiew опубликовало материал, в котором рассказало об особом отношении американских граждан к российскому лидеру.

По словам обозревателя Майка Уитни, в штатах пристально следят за поведением Путина и выделяют его персону на фоне лидеров остальных государств. Граждане наблюдают за действиями и решениями главы РФ на внешнеполитической арене.

Автор цитирует другого американского журналиста Такера Карлсона. Тот выразил мнение, что демократы навязали жителям США ненависть к Владимиру Путину, ведь раньше люди были дружелюбны по отношению к Путину. Теперь же внешняя политика Соединенных Штатов буквально держится на ненависти к президенту РФ.

«Все, что не является ненавистью к Путину, является изменой. Многие американцы подчинились этой директиве. Теперь они покорно ненавидят Владимира Путина», — объяснил публицист.

Карлсон перечислил читателям вопросы, которые американцам следовало бы задать элите государства. Среди них: расизм, перевод рабочих мест, глобальная пандемия и локдаун, примирение с дискриминацией и производство фентанила.

В статье отмечается, что граждане США даже не знали бы о Путине и России, если бы не ложь и пропаганда демократов. Партия в прямом смысле демонизирует Путина из-за старой обиды.

«Путин сорвал их грандиозный проект „поворота в Азию“ и окружения Китая американскими военными базами. Он на протяжении большей части двух десятилетий и сдерживал их безумный план сокрушить возникающие центры силы и управлять миром в течение следующего столетия. Вот почему они его ненавидят, и вот почему они используют свои СМИ, чтобы другие тоже его ненавидели», — подчеркнул автор.

В заключение Уитни отметил, что Путин отличается от многих государственных лидеров настоящим патриотизмом. По словам обозревателя, глава РФ любит свою страну и действует в ее интересах. Это выводит из себя демократов, которые привыкли к политической коррупции: партия подкупает другие страны, чтобы те действовали в интересах США.

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