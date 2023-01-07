Датчик слежения КНР обнаружили в британской правительственной машине

Данное устройство дает возможность собирать информацию о правительстве на протяжении многих лет.

В правительственной машине в Великобритании был обнаружен датчик слежения КНР. Об этом сообщает британское издание iNews.

По мнению спецслужб страны, данное устройство в виде сим-карты может передавать информацию о местоположении, а за внедрением таких система, возможно, стоит китайская разведка.

«Это устройство дает возможность собирать информацию о правительстве на протяжении многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения и создавая подробную картину ведущейся деятельности. В этом заключается уязвимость», — заявил источник издания.

По информации сотрудника британской контрразведки, все автомобили правительственного парка пришлось тщательно проверять на предмет «странных деталей». Он также заявил о том, что в Лондоне все сильнее растут опасения по поводу шпионажа против государства.

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