Пение тюленей и волосы матери: принц Гарри признался в зачатии ребенка при помощи Дианы

Меган Маркл родила первенца при помощи чуда, уверен внук покойной Елизаветы II.

Принц Гарри сделал сенсационное признание: зачать ребенка им с Меган Маркл помогли тюлени и волосы его матери Дианы. Об этом сообщает британская пресса.

По его словам, однажды они с Меган прогуливались по береговой линии и герцогиня начала подпевать тюленям. Все бы ничего, но они ответили ей. Это, по мнению Гарри, было явным признаком магии его жены.

«Я подумал, что она действительно волшебная. Даже тюлени это знают», — рассказал принц.

Почувствовав что-то «волшебное», он разделся и прыгнул к тюленям в воду. Уже по возвращению в замок, он осознал, что не должен был привлекать внимание тюленей, ведь заманив их на береговую линию, человек обрекает их на растерзание косаткам. Однако несмотря на такой мрачный расклад, Меган все же забеременела.

Также, по его словам, нельзя оставлять без внимания и то, что волосы его покойной матери все время находились под кроватью влюбленных.

До этого принц Гарри признался, что разговаривал с матерью после ее смерти. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе, однако медиум помог членам королевской семьи воссоединиться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как принц Гарри начал общаться с умершей принцессой Дианой.