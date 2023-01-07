«Психанула»: певица Слава купила косметики на полмиллиона

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Певица Слава скупила весь магазин косметики для большого тура

«Психанула»: певица Слава купила косметики на полмиллиона

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка разорила весь столичный магазин на новогодних праздниках.

Певица Слава сделала себе настоящий подарок на Новый год и скупила весь магазин косметики. Об этом знаменитость поспешила рассказать в своей социальной сети.

Артистка опубликовала несколько видео из магазина. На кадрах она показала витрины с косметикой и парфюмерией. Слава рассказала, что собирается закупиться к предстоящему большому туру.

По словам артистки, она «психанула», прикупив себе кремов на почти полмиллиона рублей. К слову, чек звезда тоже показала своим подписчикам.

«Скупаю все на большой тур. Ой, разоряюсь. Надо все для работы, девочки. Последние туши, все берем. Боюсь посмотреть на чек. Больше 70 наименований, замучила девочек», — заявила Слава.

Певица Слава покупает косметику в одном из московских магазиновПевица Слава покупает косметику в одном из московских магазинов. Фото: Instagram* / nastya_slava

Также она добавила, что красота требует сил, а работа и красота — денег.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дробыш мог лишить Славу всех ее хитов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:32
«Сатанизм как он есть»: Захарова о лишении Киевом гражданства 13 священников УПЦ
19:18
Пение тюленей и волосы матери: принц Гарри признался в зачатии ребенка при помощи Дианы
19:02
«Упал мордой в унитаз!» — Гвоздикова рассказала о «пьяных» похождениях Депардье
18:49
Зеленский лишил гражданства Украины 13 священников от УПЦ
18:36
Эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина
18:23
«Психанула»: певица Слава купила косметики на полмиллиона

Сейчас читают

Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023