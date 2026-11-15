«Люблю свои глаза»: дочь певицы Славы ответила на слухи о пластике

Дочь певицы Славы ответила хейтерам на критику внешности

Дочь певицы Славы Саша Морозова ответила на критику своей внешности в личном блоге. Недавний рилс девушки попал не на ту аудиторию, и в комментариях пользователи прошлись по ее внешности. Однако Морозова не расстроилась: она поблагодарила хейтеров за охваты, а самым любопытным ответила на домыслы о неудачной блефаропластике.

Фото: Instagram*/ sasha.morozovaaa

«Сколько людей захотели засрать мои глаза. Это топ! Спасибо за охваты! Я всегда любила свои глаза. Мне кажется, это сильная черта моей внешности. А из операций планирую пока только грудь», — заявила она.

По словам Морозовой, критика в адрес глаз ее не задела. Она подчеркнула, что считает эту черту сильной стороной своей внешности и не собирается ничего менять. Девушка также отметила, что не планирует операций на лице — из пластики в ее планах пока только увеличение груди.

Реакция Морозовой на критику вызвала одобрение у подписчиков. Многие отметили, что такая самооценка — пример для подражания. Некоторые пользователи поддержали девушку и написали, что не видят ничего плохого в ее внешности. Другие согласились, что хейтеры часто пишут злобные комментарии ради внимания, а Морозова ответила им достойно. В комментариях также звучали слова поддержки в адрес певицы Славы: подписчики отметили, что ее дочь выросла уверенной в себе и умеет постоять за себя.

Кто такая Саша Морозова

Саша Морозова — дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской). Девушка ведет блог и активно делится с подписчиками подробностями личной жизни и творческими проектами. Она не раз становилась героиней светской хроники, в том числе из-за обсуждений своей внешности. Морозова часто публикует фото и видео, общается с аудиторией и не боится отвечать на критику. По ее словам, она старается быть максимально честной с подписчиками и открыто говорит о комплексах, которые ее беспокоят.

Девушка не раз поднимала тему внешности и в своих видео. Она рассказывала, что в школе сталкивалась с насмешками из-за внешности, но со временем научилась принимать себя. По словам Морозовой, ей помогли занятия спортом и работа над самооценкой. Сейчас она старается не реагировать на злобные комментарии, а отвечать на них с юмором или спокойно.

Что происходит у Славы

Сама певица в последнее время переживает непростой период. После расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым она прожила почти 20 лет, у Славы начались нервные срывы. Артистка признавалась, что тяжело переживает предательство близких и годовщину смерти матери. В личном блоге она писала, что близкие люди сделали ей максимально больно, а она продолжала их прощать.

Из-за нестабильного эмоционального состояния у звезды возникли проблемы во время концертов. Зрители жаловались, что Слава выглядела нетрезвой на сцене. Позже певица призналась, что взяла творческую паузу и обратилась к специалистам. Она держалась почти полгода, но недавно вновь сорвалась.

«Ой, как я вчера напилась, ребят! Короче, ребята, кто с похмелья, меня поймет. У меня, кстати, никогда не было похмелья. А сейчас так плохо. Конечно, пять месяцев не пить, а потом — запить», — говорила она.

Осенью Слава также столкнулась с хейтом в свой адрес. Певица выложила видео с репетицией в гостиничном номере — без макияжа, в короткой сорочке. Мужчины в комментариях написали ей ряд оскорбительных сообщений. Слава сначала предположила, что это делают дети, но позже призналась, что критика ее сильно задела. Она попросила пользователей больше не писать подобных комментариев ни ей, ни кому-либо еще.

Кроме того, Слава откровенно говорила о проблемах в семье. По ее словам, близкие люди, которым она помогала всю жизнь, в трудный момент отвернулись от нее. Артистка признавалась, что ей не хватает поддержки и она чувствует себя одинокой. Несмотря на это, она старается держаться и верит, что справится с трудностями.

Поддержка дочери

Несмотря на трудности, дочь певицы поддерживает с ней хорошие отношения.

«Мы с ней общаемся, у нас хорошие отношения, а это самое главное», — заверила Морозова.

Она также призвала не воспринимать серьезно заявления матери о том, что та снова начала «бухать, тусить и веселиться». По словам Саши, она готова поддержать звездную маму и не осуждает ее за ошибки.

Морозова также рассказывала, что старается чаще бывать у матери и поддерживать ее в трудные моменты. По словам девушки, она понимает, что певице сейчас непросто, и делает все, чтобы она чувствовала заботу.

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