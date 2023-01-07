В Германии заявили о выводах Путина из отношения НАТО к России в 1990 годах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 131

Junge Welt: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к России в 1990 годах

В Германии заявили о выводах Путина из отношения НАТО к России в 1990 годах

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Российский президент хорошо помнит ошибки своих предшественников на посту главы государства.

Президент РФ Владимир Путин сделал важные выводы из отношения НАТО к России еще в 1990 годы, когда последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев «отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы». Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Сейчас же альянс испытывает терпение России, поставляя оружие киевскому режиму, отмечается в материале.

«Известие о том, что НАТО сейчас готовится поставить Украине первые танки из собственных запасов, в очередной раз будет воспринято как „прорыв плотины“. <…> практически проверить, что Россия может предложить, не принимая вызов всего НАТО», — говорится в тексте.

В свою очередь американское издание The Unz Rewiew вышло с публикацией о том, что в США не смогли смириться с патриотизмом Путина. По словам автора материала, демократы навязали американцам ненависть к российскому президенту, на которой теперь буквально держится вся внешняя политика Соединенных Штатов.

В статье также отмечается, что глава России любит свою страну и действует в ее интересах. Именно это выводит из себя американских демократов, которые привыкли к политической коррупции: партия подкупает другие страны, чтобы те действовали в интересах США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников проговорился в телеэфире о том, что украинские военные выполняют миссию НАТО.

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