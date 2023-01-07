Эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 116

Эндокринолог Евдокимова: в идеальном ужине должны сочетаться белки и овощи

Эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Как хорошенько утолить голод и при этом съесть полезную еду?

Эндокринолог Елена Евдокимова рассказала, каким должен быть идеальный вечерний прием пищи. Оказалось, что в блюдах должно быть сочетание белка и овощей.

В беседе с Газетой.ру она посоветовала есть обработанные овощи с кусочком мяса, рыбы или птицы, приготовленных на пару или в тушеном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы у организма уходило много сил на переваривание.

Специалист отметила, что также подойдет овощной паровой омлет. По словам врача, на ужин лучше не есть салаты, потому что увеличивается нагрузка на желудочно-кишечный тракт.

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