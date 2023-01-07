Байден решил, когда объявит об участии в выборах президента США или отказе от них

Пока еще действующий американский лидер Джо Байден определился, когда примет окончательное решение по участию в выборах президента США или отказе от них. Произойдет это, с большой долей вероятности, уже через несколько недель — в феврале 2023 года. Об этом сообщает издание The Hill, опираясь на информацию источников, знакомых с ситуацией.

Американское СМИ отмечает, что традиционно предшественники Байдена делали подобные заявления весной. К чему такая спешка в этот раз — не очень ясно.

Судя по комментариям к заметкам о возможном участии Джо Байдена в выборах, американское общество не очень этим довольно. Еще бы! Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 80-летний демократ путает имена людей, забывает важные исторические события, даты, «назначает» на пост президента США вместо себя Камалу Харис и делает другие противоречивые вещи. В частности, путается в пространстве.