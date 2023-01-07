«Были большой причиной»: Хабиб Нурмагомедов окончательно ушел из ММА

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА

«Были большой причиной»: Хабиб Нурмагомедов окончательно ушел из ММА

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Чемпион UFC смог добиться успеха и как боец, и как тренер.

Российский боец и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов покинул индустрию смешанных единоборств (ММА). В социальной сети он попрощался со своей командой, обратившись к коллегам.

«Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», — написал Нурмагомедов.

Уход также подтвердили ТАСС несколько источников, близких к тренеру. Он объяснили причины такого решения.

«Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей», — сказал источник.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Тогда он победил американца Эла Яквинту. В 2020 году он сообщил о завершении карьеры в UFC. В заключительном поединке он при помощи удушающего приема победил американца Джастина Гэтжи.

Свое желание закончить бои после смерти отца Хабиб объяснил обещанием, которое дал матери.

В смешанных единоборствах на счету Нурмагомедова 29 побед, поражений нет. После этого боец стал тренировать своих подопечных, а также выкупил одну из лиг смешанных единоборств.

В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто, кроме Хабиба Нурмагомедова, входит в ТОП-10 самых высокооплачиваемых бойцов MMA и UFC.

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