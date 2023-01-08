В Турции не исключили применение БПЛА Bayraktar против купивших их стран

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

По некоторым данным Турция поставляет беспилотники в Азербайджан, Киргизию, Польшу, Украину и Туркменистан.

В Турции не исключили применение БПЛА Bayraktar против купивших их стран

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Глава компании Baykar Technology Сельчук Байрактар, отвечая на вопрос об использовании другими государствами беспилотников Bayraktar против страны-поставщика, не исключил возможность их применения против новых владельцев.

«Это высокотехнологичные устройства, и мы сами оснащаем беспилотники программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, могут доминировать над ПО», — сказал Байрактар в эфире телеканала TV100.

При этом он отметил, что Турция находится в тесном контакте со странами, кому продает беспилотники. Поэтому нет никакого серьезного повода для развития таких событий.

К слову, Bayraktar — это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с ракетами на подвеске. По некоторым данным Турция поставляет беспилотники в Азербайджан, Киргизию, Польшу, Украину и Туркменистан. С 2018 по 2020 года Незалежная импортировала дроны. А с 2021 года началось уже собственное производство ударных беспилотников TB2 Bayraktar по соглашению с Турцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на чьей стороне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конфликте России и Украины.

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