«Слезы на глазах»: звезда «Дома 2» Ефременкова рассказала о болезни двух сыновей

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 315

Юлия Ефременкова сообщила о болезни сыновей

«Слезы на глазах»: звезда «Дома 2» Ефременкова рассказала о болезни двух сыновей

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Экс-ведущая популярной телестройки столкнулась с трудностями в лечении малышей.

Юлия Ефременкова рассказала о болезни сыновей-близнецов. В своем Instagram* она сообщила, дети заболели несколько дней назад.
Экс-ведущая реалити-шоу «Дом 2» винит себя в случившемся — по ее словам, в канун Нового года она чувствовала недомогание и мучилась от высокой температуры. После этого симптомы простуды появились у детей.

В личном блоге Ефременкова призналась, что не справляется с высмаркиванием детей, потому что они слишком маленькие и не могут делать это самостоятельно. А от специального прибора — аспиратора — малыши плачут и кричат.

«После соплеотсоса у нас ор стоит на весь дом. Малыши его очень боятся и кричат. От этого у меня самой слезы на глазах и начинает голова болеть», — рассказала звезда «Дома-2».

После процедуры Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур долго не могут успокоить малышей. 35-летняя Юлия Ефременкова и 33-летний Мондезир Свет-Амур впервые стали родителями 22 сентября. Близнецы появились на свет раньше положенного срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ефременкова поделилась интимным видео со свидания.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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