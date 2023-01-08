Близкий друг Слаповского о его уходе из жизни: «Подкосила смерть Пускепалиса»

Друзья очень часто вели задушевные беседы во время прогулок в парке.

Сценариста Алексея Слаповского сильно подкосила смерть его коллеги по цеху режиссера Сергея Пускепалиса. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал друг Слаповского, сценарист Алексей Рудаков. Несколько часов стало известно, что автора сценариев ко многим популярнейшим российским картинам не стало на 66-м году жизни.

Вспоминая о друге, Алексей Рудаков рассказал, что они с Алексеем Ивановичем очень много гуляли и разговаривали.

«У нас рядом парк. Я все Лешу успокаивал, говорю: „сейчас выздоровеешь, пойдем на лыжах обязательно“. Конечно, он очень глубоко переживал то, что происходило в последнее время в стране, гибель его друга Пускепалиса. Это все были удары по нервам, по сердцу. В результате все сказалось на его здоровье», — прокомментировал Рудаков.

Собеседник подчеркнул, что Слаповский был любящим мужем и отцом. Алексей Иванович много времени проводил с дочкой и был счастлив со своей семьей.

«Это был удивительный и неповторимый человек, такого больше не будет», — заключил друг умершего.

Алексея Слаповского не стало на 66-м году жизни, причина смерти и место похорон пока неизвестны. Ранее 5-tv.ru писал о том, финалистом какой премии стал Алексей Слаповский.