Боевики предпочитают смерть сдаче в плен и получают ее от рук доблестных бойцов России.

Украинская техника уничтожена российской артиллерией в селе Торское Луганской народной республики (ЛНР). Видеозапись опубликована РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться к окраинам населенного пункта Кременная, однако попытки боевиков пресекаются бойцами РФ, и враг несет там тяжелые потери.

По словам одного из российских солдат, с осени командование ВСУ перебрасывает резервы через Торское для того, чтобы атаковать Кременную.

«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», — пояснил военный.

В распоряжении журналистов оказались кадры оперативного контроля. На них запечатлен один из горящих пикапов. Также под огонь артиллерии РФ попала бронемашина Украины, прекратившая движение, а националисты частично эвакуировались из-под огня.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине по защите населения от геноцида киевского режима. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как была уничтожена украинская воинская часть.