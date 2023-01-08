Три человека погибли в результате пожара на юге Москвы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 46

Ранее сообщалось о возможном взрыве в одной из квартир, на сообщение о котором прибыли спасатели.

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Три человека погибли в результате пожара на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Об этом, предварительно, сообщает источник 5-tv.ru.

Ранее поступала информации о проведении реанимационных мероприятий с одним из пострадавших. В настоящее время пожар в квартире многоэтажного дома ликвидирован.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, спасатели прибыли на сообщение о взрыве. Соседи вызвали МЧС, когда услышали хлопок. После этого в одной из квартир на 14 этаже начался пожар. Что стало причиной ЧП выясняется.

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