Три человека погибли в результате пожара на юге Москвы

Три человека погибли в результате пожара на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Об этом, предварительно, сообщает источник 5-tv.ru.

Ранее поступала информации о проведении реанимационных мероприятий с одним из пострадавших. В настоящее время пожар в квартире многоэтажного дома ликвидирован.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, спасатели прибыли на сообщение о взрыве. Соседи вызвали МЧС, когда услышали хлопок. После этого в одной из квартир на 14 этаже начался пожар. Что стало причиной ЧП выясняется.