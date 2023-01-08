«Мы абсолютно чокнулись»: журналист из США сравнил стандарты красоты в России и Штатах

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 563

Американский журналист отдал предпочтение россиянке, сравнивая девушек из России и США

«Мы абсолютно чокнулись»: журналист из США сравнил стандарты красоты в России и Штатах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сравнивая «Мисс Америку» и «Мисс Россию», журналист высмеял выбор своих сограждан.

Американский комик и журналист Джексон Хинкл раскритиковал выбор жюри в конкурсе красоты «Мисс Америка». Дело в том, что победу одержал трансгендер, что вызвало возмущение у журналиста.

На своей странице в Twitter он опубликовал две фотографии, сравнивая американскую победительницу с победительницей «Мисс Россия — 2022» топ-моделью Анной Линниковой.

«Мы абсолютно чокнулись», — подписал Хинкл публикацию.

На одном фото — 19-летний Брайан Нгуен (Мисс Америка) в обтягивающем красном платье. На втором — россиянка Анна Линникова (Мисс Россия).

Instagram* / brianannguyen; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Брайан Нгуен стал первым трансгендерным мужчиной, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа, однозначно, вызвала ажиотаж и неоднозначную реакцию у американского общества.

«Вот почему мой сын учит русский»;

«Как я говорил, я переезжаю в Россию», — такие комментарии оставили пользователи соцсети под публикацией Джексона Хинкла с фотографиями моделей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в американском штате Миссури приговорили к смертной казни 49-летнего трансгендера.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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