«Мы абсолютно чокнулись»: журналист из США сравнил стандарты красоты в России и Штатах
Американский журналист отдал предпочтение россиянке, сравнивая девушек из России и США
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Сравнивая «Мисс Америку» и «Мисс Россию», журналист высмеял выбор своих сограждан.
Американский комик и журналист Джексон Хинкл раскритиковал выбор жюри в конкурсе красоты «Мисс Америка». Дело в том, что победу одержал трансгендер, что вызвало возмущение у журналиста.
На своей странице в Twitter он опубликовал две фотографии, сравнивая американскую победительницу с победительницей «Мисс Россия — 2022» топ-моделью Анной Линниковой.
«Мы абсолютно чокнулись», — подписал Хинкл публикацию.
На одном фото — 19-летний Брайан Нгуен (Мисс Америка) в обтягивающем красном платье. На втором — россиянка Анна Линникова (Мисс Россия).
Брайан Нгуен стал первым трансгендерным мужчиной, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа, однозначно, вызвала ажиотаж и неоднозначную реакцию у американского общества.
«Вот почему мой сын учит русский»;
«Как я говорил, я переезжаю в Россию», — такие комментарии оставили пользователи соцсети под публикацией Джексона Хинкла с фотографиями моделей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в американском штате Миссури приговорили к смертной казни 49-летнего трансгендера.
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