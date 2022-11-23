«Я с вами»: Ани Лорак впервые объяснила причину своего затяжного молчания

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 224

Певица Лорак впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к фанатам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / anilorak; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Знаменитость не хочет совсем пропадать с радаров и старается оставить хотя бы ту аудиторию, которая не успела от нее отвернуться.

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, обратилась к поклонникам и рассказала, почему такой большой период времени не выходила на связь. Звезда опубликовала видео из Испании и отметила, что имеет большие планы на будущее.

«Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! <…> Многое хочется сказать, но не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. <…> Я подготовила много проектов и идей, и мне хочется с вами разделить это», — призналась вокалистка.

В том числе певица заявила, что с детства собиралась посвятить себя музыке и построить блестящую карьеру. Лорак олицетворяет творчество как любовь, которую хочет принести зрителям. Артистка призвала поклонников не забывать о ней и следить за ее соцсетями.

К слову, Каролина перестала выступать после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Сама звезда из Украины, однако с 2014 года жила и работала в России.

В последнее время на звезду посыпалось много негатива. Украинская публика ополчилась на нее за молчание о происходящем в мире. Многие звезды Незалежной негативно отнеслись к СВО, но Ани Лорак не стала выражать свою позицию.

Также последняя песня принесла звезде очередную порцию хейта. Украинцев возмутило, что она написана на русском языке. Когда вокалистка опубликовала фрагмент нового трека, то в комментариях публика стала писать оскорбления, призывая правительство лишить артистку украинского гражданства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев поприветствовал Лорак после ее отсутствия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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