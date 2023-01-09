«Плохо, голова болит»: самочувствие Бони резко ухудшилось при новом восхождении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору Охос дель Саладо

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya

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Телеведущая только недавно начала покорять новую вершину. Но уже столкнулась с серьезными проблемами.

Телеведущая Виктория Боня, как и обещала, вышла на связь с поклонниками во время восхождения на гору Охос дель Саладо. Однако рассказ о путешествии оказался нерадостным. Знаменитость пожаловалась на резко ухудшившееся самочувствие. Состояние настолько выбило из колеи Боню, что она даже не захотела расчесывать волосы и краситься. Под глазами были видны темные круги.

Самочувствие, по ее словам, связано с адаптацией. Она проходит для Бони слишком тяжело. Окружающие тоже отмечают, что акклиматизацию телеведущая проходит долго. Что странно.

«Голова болит. Конечно, если категория, как она может болеть, и так, как она болела на Манаслу, это и рядом не стояло. Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает. И каждый раз, когда вот так голова болит, когда плохо, думаешь, все, больше не пойду в горы, это не мое наверное», — сказала знаменитость.

Виктория Боня сейчасУ Бони не хватило сил привести себя в порядок. Источник фото: Instagram* / victoriabonya

Но поклонники, следящие за приключениями Бони, жалеть ее не поспешили. Они возмутились тому, насколько телеведущая безответственно относится к себе, ведь при восхождении может произойти непоправимое, и дочка ее останется без мамы. Но «подсевшую» на экстремальный спорт Боню, по всей видимости, уже не остановить!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилось предыдущее восхождение Виктории Бони на гору.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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