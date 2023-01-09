«Вы уверены?» — Жительница Бахмута поставила в тупик украинских журналистов

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Жительница Бахмута поставила в тупик украинских журналистов

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

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Такого в их методичках явно не было.

Не самый удачный репортаж получился у украинских журналистов в Бахмуте. Репортеры ходили по городу и расспрашивали местное население о том, как им живется под обстрелами русских. Ответ одной из местных жительниц ввел журналистов в ступор. Такого в их методичках явно не было.

«А нас обстреливают украинские танки».

«Вы уверены, что это украинские?»

«Здравствуйте!»

«Прям по городу?»

«Прямо по городу. Вон он стоит и стреляет по городу».

«И это тоже украинские?»

«Это тоже украинские. Потому что русские там, а танк вон оттуда стреляет».

И такая реакция местных жителей — не редкость. Бои за город идут уже несколько месяцев. Сражения буквально за каждый дом.

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