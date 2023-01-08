В США раскрыли неудобную правду о Байдене и Зеленском: «Огромные затраты и потери»

Американский профессор Ричард Вольф поразился наглости президентов США и Украины, обвиняющих во всем других людей.

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский не признают огромных затрат и потерь. Неудобную правду о главах государств раскрыл американский экономист Ричард Вольф.

«Кевин Маккарти (спикер Палаты представителей США — Прим. ред.) говорит, что будет драться „сколько потребуется“. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал профессор в Twitter.

Любопытно, что 7 января спикер Кевин Маккарти не упомянул поддержку Украины, когда оглашал приоритеты работы Палаты представителей Конгресса. По его словам, парламентарии обязаны обеспечить сильную экономику, безопасность и свободу внутри США, а также сделать правительство более подотчетным.

Во время выступления новый спикер Палаты представителей также пообещал бороться с расточительностью Вашингтона и ростом госдолга США. По его словам, Конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

За день до этого в Белом доме объявили о выделении США крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине на сумму три миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономика Украины находится в критическом положении, а ВСУ почти полностью зависят от помощи западных коллег. Об этом говорится в статье экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и экс-министра обороны страны Роберта Гейтса.