Катастрофическое положение: Кондолиза Райс заявила о зависимости ВСУ от НАТО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Экс-госсекретарь США Райс: ВСУ почти полностью зависят от Запада

Катастрофическое положение: Кондолиза Райс заявила о зависимости ВСУ от НАТО

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Украинский кризис

Критическая ситуация в экономике Украины совсем скоро вынудит Запад усилить давление на президента страны Владимира Зеленского по вопросу переговоров с Россией, заявила экс-госсекретарь США.

Экономика Украины находится в критическом положении, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью зависят от финансовой и военной помощи западных коллег. Такое мнение экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Минобороны страны Роберт Гейтс выразили в статье для Washington Post.

«Экономика страны находится в упадке, миллионы людей бежали, ее инфраструктура разрушается, а большая часть ее полезных ископаемых, промышленные мощности и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России», — сказано в материале.

По мнению авторов, экономика и военный потенциал напрямую зависят от Запада. Такое положение дел на Украине, скорее всего, может вынудить США и Европу вновь начать давить на страну в вопросе переговоров с РФ. Однако, несмотря на признание критического положения в экономике Украины, авторы убеждены — единственным сейчас верным способом может быть лишь увеличение поставок оружия в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как командование ВСУ относится к своим подчиненным.

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