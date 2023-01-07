Катастрофическое положение: Кондолиза Райс заявила о зависимости ВСУ от НАТО

Критическая ситуация в экономике Украины совсем скоро вынудит Запад усилить давление на президента страны Владимира Зеленского по вопросу переговоров с Россией, заявила экс-госсекретарь США.

Экономика Украины находится в критическом положении, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью зависят от финансовой и военной помощи западных коллег. Такое мнение экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Минобороны страны Роберт Гейтс выразили в статье для Washington Post.

«Экономика страны находится в упадке, миллионы людей бежали, ее инфраструктура разрушается, а большая часть ее полезных ископаемых, промышленные мощности и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России», — сказано в материале.

По мнению авторов, экономика и военный потенциал напрямую зависят от Запада. Такое положение дел на Украине, скорее всего, может вынудить США и Европу вновь начать давить на страну в вопросе переговоров с РФ. Однако, несмотря на признание критического положения в экономике Украины, авторы убеждены — единственным сейчас верным способом может быть лишь увеличение поставок оружия в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как командование ВСУ относится к своим подчиненным.