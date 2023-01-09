Как две капли воды: почему Самойлова и Решетова не отличаются друг от друга

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Хирург Петраш объяснила схожесть Самойловой и Решетовой использованием филлеров

Как две капли воды: почему Самойлова и Решетова не отличаются друг от друга

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости вряд ли преследуют цель стать одинаковыми. Неужели они сестры?

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова сильно похожа на жену Джигана Оксану Самойлову. Брюнетки как две капли воды, почти не отличаются друг от друга. При этом, обе красавицы не являются родственниками и не копируют внешность друг друга. В чем секрет такой поразительной схожести? Может, у знаменитостей один и тот же пластический хирург?

Неизвестно, обращаются ли девушки к одному и тому же специалисту. Однако обе звезды тщательно следят за внешностью и регулярно посещают косметологические клиники. Как отметила пластический хирург Надежда Петраш, Оксана и Анастасия сделали похожую процедуру на губы.

Анастасия решетова и Оксана самойлова очень похожи друг на другаАнастасия Решетова и Оксана Самойлова очень похожи друг на друга. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Артем Геодакян / ТАСС

«Однозначно можно сказать, что обе регулярно прибегают к коррекции губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты в технике „плоский бант“. Также с помощью филлеров были скорректированы углы челюсти, подбородок и скуловая зона», — приводит ее слова издание StarHit.ru.

Однако это не единственные модификации с лицом у смуглых красавиц. Врач предположила, что у обеих сделан эндоскопический лифтинг лба, ведь их брови размещены выше надбровных дуг, а край внешнего уголка глаза высоко приподнят по сравнению с внутренним углом. В том числе брюнетки ранее увеличивали бюст.

Специалист отметила, что нос Оксаны Самойловой, вероятно, был скорректирован с помощью ринопластики. Хотя, на нем видна небольшая асимметричность. Это может быть последствием неудачной операции или особенность строения. В том числе обе красавицы увлекаются инъекциями ботокса.

Многие поклонники недовольны похожестью девушек. Публика уверена, что отказываться от естественной красоты в пользу одинаковых лиц — плохая идея. Однако Петраш не согласна с мнением большинства.

«Ничего пугающего в том, что Настя и Оксана похожи, нет — они обе выглядят красивыми и ухоженными. Да, существуют определенные тренды во внешности, и эти звезды им однозначно следуют. По-моему, лучше пусть будет так, чем вообще за собой ни ухаживать, ни уделять себе время и внимание», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова перестала любить Новый год после переезда из России.

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