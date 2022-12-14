Анастасия Решетова перестала любить Новый год после переезда из России

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 54

Экс-возлюбленная Тимати переживает: сама она перестала верить в чудеса, но сына лишать новогодней сказки не хочет.

Анастасия Решетова перестала любить Новый год после переезда из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Модель Анастасия Решетова призналась, что давно не испытывает волнительного предвкушения Нового года и не ощущает в душе «зимней сказки». Экс-возлюбленная рэпера Тимати (Настоящее имя Тимур Юнусов.- Прим. ред.) в отличие от соотечественников не готовится к празднику и не ждет чуда в новогоднюю ночь.

«Возможно, мое новогоднее настроение изменилось потому, что уже несколько лет я отмечаю его не в России, а в теплых странах. В Дубае ощущение волшебной зимы точно стирается», — призналась Решетова подписчикам в соцсетях.

Несмотря на отсутствие новогоднего настроения сегодня, модель не забыла, каким оно было в ее детстве. Родители звезды дарили ей ту самую сказку, и счастливые воспоминания навсегда остались согревающими душу моментами прошлого. Именно поэтому молодая мама уже сейчас задумывается, как преподнесет маленькому сыну праздник, когда он подрастет.

Решетова не хочет, чтобы ее наследнику было так же скучно в канун Нового года, как и ей. Селебрити решила, что непременно возьмет себя в руки и попробует оживить «внутреннего ребенка», который заразит праздничным энтузиазмом малыша Ратмира. Осталось только немного подождать более сознательного возраста мальчика.

Решетова и Тимати расстались в 2020 году после шести лет отношений. Их общему сыну Ратмиру тогда не было еще и года. Разошлись без скандалов и выяснения отношений, благодарили друг друга за наследника. Нескоро модель заговорила о предательстве и созависимых отношениях в этом союзе. Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Решетова рассказала, как пережила разрыв с отцом ее ребенка.

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